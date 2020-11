Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul belgian Eden Hazard si mijlocasul brazilian Carlos Casemiro, ambii de la Real Madrid, au fost depistati pozitiv la noul coronavirus dupa ultimele teste Real Time PCR realizate vineri in cadrul lotului campioanei Spaniei, relateaza EFE, care citeaza un comunicat al clubului. Real…

- Atacantul columbian Duvan Zapata este noul lider al clasamentului marcatorilor din acest sezon al Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a inscris ambele goluri ale formatiei Atalanta Bergamo in meciul cu Ajax Amsterdam, terminat la egalitate, 2-2, marti seara, pe teren propriu. Zapata are…

- Caștiga titluri nu doar pe terenul de fotbal, dar și in afara lui. Atacantul echipei Manchester United, Marcus Rashford, a fost decorat de Regina Elisabeta a II-a pentru actiunea sa impotriva saraciei infantile pe durata pandemiei de COVID-19.

- Presa italiana anunța ca Real Madrid a decis sa il cedeze pe Borja Mayoral (23 de ani) la AS Roma, sub forma de imprumut. Deși jurnalistul Edu Aguirre spunea ca Zinedine Zidane este mulțumit de prestațiile jucatorului și de felul in care acesta se implica la antrenamente, se pare ca antrenorul francez…

- ​Mijlocasul ofensiv norvegian al echipei Real Madrid, Martin Odegaard, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza marca.com.Jucatorul va intra în izolare timp de zece zile.Odegaard, 21 de ani, a fost transferat de Real Madrid, în ianuarie 2015, de la echipa norvegiana…

- Doi fotbalistii ai clubului Manchester City Riyad Mahrez si Aymeric Laporte au fost diagnosticati cu COVID-19. Clubul englez a anuntat, printr-un comunicat, ca cei doi jucatori sunt izolati la domiciliu si nu prezinta simptome.