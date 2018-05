Havana & Ioana Ignat lanseaza “Vivere”: Traieste fiecare clipa, iubeste si pretuieste fiecare moment

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a cucerit publicul cu hituri precum „Vita Bella”,”Mon Amour” si „Ecoute”, Havana colaboreaza pentru prima oara cu Ioana Ignat si lanseaza „Vivere”. Piesa compusa de Sorin Seniuc, Vanotek si Alexandra Tirtirau este o coproductie Cat Music, Global Records, Media ProMusic si GreenEye Music. In…

- Inca o melodie superba de la baieții de la Carla's Dreams. Astazi a lansat single-ul „Monomaniac", o piesa compusa de artiști impreuna cu Alex Cotoi, cel care a produs majoritatea pieselor lor. Videoclipul pentru aceasta piesa a fost filmat in regia lui Roman Burlaca și DoP George Secrieru, echipa de…

- „Much better”: asa suna si cel mai nou proiect de pe piata muzicala romaneasca format din doi DJ-i si producatori din tara. O coproductie Cat Music si MediaPro Music, primul single lansat de Super Monkeys este un featuring cu Ioana Ignat, talentata artista care a cucerit publicul cu hituri precum „Nu…

- Dupa ce a compus piese pentru mai multi cantareti, George Karma, unul dintre cei mai noi artisti internationali semnati de Cat Music, lanseaza primul single din cariera, insotit de videoclip: „Kanguru”. Piesa este compusa integral de artist, iar videoclipul filmat in Las Vegas este regizat de Alex Ceausu.…

- Cu multe simboluri personale, dupa cum spune Denis Roabeș, care se regasesc atat in versuri, cat și in imaginea videoclipului, The Motans a lansat single-ul „Jackpot”, impreuna cu videoclipul piesei, produs de Loops Production pentru Global Records.

- Dupa „Valsul” lui Smiley, avem parte de un „Tango”, o piesa in limba engleza, plina de energie, cu mult dans și un videoclip plin de culoare de la Antonia. Piesa a fost compusa de Trey Campbell care a colaborat cu Adam Lambert, Kehlani, Bebe Rexha și produsa de David Ciente (Lariss – “Dale Papi”, INNA…

- “Piesa continua povestea de dragoste cu limba franceza pe care am inceput-o cu “Arrive”, evoluand atat din punct de vedere muzical, cat si al versurilor. Am lucrat foarte mult in aceste luni pentru a ajunge la cea mai buna versiune si suntem foarte fericiti cu rezultatul final.” – Caitlyn Compusa de…