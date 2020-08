Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza printr-un comunicat ca, in cursul serii zilei de 7 august a.c., in contextul pandemiei, autoritatile Republicii Federale Germania au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul german ca urmare a actualizarii listei „zonelor de risc“.

- Comitetul municipal pentru Situatii de Urgenta a luat hotararea, cu unanimitate de voturi, ca evoluția pandemiei de coronavirus impune noi masuri restrictive in Capitala. Astfel, masca de protecție devine obligatorie in București in aer liber, in mai multe zone. Masca de protecție devine obligatorie…

- Masca de protecție va fi obligatorie, in București, in piețe, gari și stațiile de autobuz și tramvai, aflate in spațiul deschis. Decizia a fost luata, potrivit Antena 3, in ședința CMSU. Masca a...

- Masca de protectie a devenit obligatorie si in spatiile publice deschise in peste 20 de judete din tara. Sunt exceptati de la portul mastii copiii sub 5 ani. Terasele se inchid la ora 23:00 la mare, in Brasov si Bucuresti.

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile publice deschise din tot mai multe localitați din țara. In prezent, autoritațile locale din peste 20 de județe au impus aceasta masura....

- Comitetul Național pentru Situatii Speciale de Urgenta anunța ca va fi impusa o noua serie de restricții, in contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 pe teritoriul Romaniei.Astfel, purtarea maștii de protecție va deveni obligatorie și in spațiile publice deschise, in anumite intervale orare.De…

- Guvernul din Hong Kong urmeaza sa revina la restricții draconice și sancțiuni pe masura pentru incercarea limitarii celui de-al treilea val de infectari cu coronavirus cu care se confrunta metropola in aceste zile, relateaza CNN.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi o atentionare cod galben de averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila pe parcursul acestei zile in 15 judete.