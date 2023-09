Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va finaliza conducta pentru aprovizionarea Chinei cu gaze - Power of Siberia 2 - care ar urma sa traverseze Mongolia, a anuntat miercuri vicepremierul rus Alexander Novak, pentru o revista a Ministerului Energiei, transmite Reuters.

- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters.Exporturile de gaze naturale ale Gazprom, in special spre Europa, aproape…

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, a anuntat luni Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea mediata in urma cu un an de ONU si Turcia permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima, prin porturile din sud, dupa o perioada de la inceputul razboiului…

- Preturile petrolului au crescut luni, dupa ce principalii exportatori, Arabia Saudita si Rusia, au anuntat reduceri ale livrarilor pentru luna august, ceea ce a determinat preturile sa revina in urma pierderilor timpurii provocate de ingrijorarile legate de incetinirea economiei globale si de posibile…

- Arabia Saudita a anuntat luni ca isi va extinde reducerea voluntara a productiei, de un milion de barili pe zi (bpd), cu inca o luna, pentru a include luna august, a anuntat agentia de presa de stat. Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 0,6%, sau cu 43 de centi, la 75,84 dolari pe…

- Bancher rus de top: Sfarșitul supremației dolarului american este aproape, in timp ce yuanul chinezesc creșteSfarșitul supremației dolarului american este aproape, pe masura ce yuanul chinezesc crește, iar restul lumii vede pericolul incercarii eșuate a Occidentului de a ingenunchea Rusia in fața…