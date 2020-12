HARTA INTERACTIVĂ Rezultatele alegerilor parlamentare 2020 în fiecare județ din țară. Harta României politice pentru următorii patru ani PSD a ieșit pe locul întâi la alegerile parlamentare 2020 cu aproape 30%, urmat de PNL cu aproape 26% și apoi, la ceva distanța, de USR-PLUS. În țara, PSD a reușit sa ia fața celorlalte partide în mai bine de jumatate dintre județe, iar USR a reușit sa se impuna în Capitala, în Timiș și în Brașov. Vezi în articol rezultatele din fiecare județ atât la Camera Deputaților, cât și la Senat.



