Hartă interactivă: primele 200 de zile de război din Ucraina, în imagini care arată avansul trupelor ucrainene Critical Threats și Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) au creat o harta interactiva a razboiului din Ucraina care arata progresele inregistrate de forțele militare ucrainene in recucerirea teritoriilor ocupate de trupele ruse, anunța The Guardian . Harta interactiva prezinta primele 200 de zile ale invaziei ruse. The first 200 days of Russia's invasion of Ukraine as mapped by @criticalthreats and @TheStudyofWar .Ukrainian forces have liberated more than 60,000 square kilometers of territory since April. pic.twitter.com/UNTHihw5UL — Brady Africk (@bradyafr) September 18, 2022 Din luna aprilie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cimitir improvizat, in care se afla 440 de morminte, a fost descoperit in Izyum, dupa ce orașul a fost eliberat de forțele ucrainene, potrivit Sky News. Orașul Izyum s-a aflat sub ocupație ruseasca luni de zile, dar a fost recucerit in timpul ofensivei ucrainene din ultimele saptamani. Un loc de…

- Luni, 12 septembrie, Ucraina a anuntat noi succese militare, spunand ca a ajuns la frontiera cu Rusia si ca a eliberat intr-o luna echivalentul unui teritoriu care are de sapte ori suprafata Kievului de sub controlul rușilor, care a raspuns bombardand unele zone recucerite de fortele armate ucrainene,…

- Intr-un nou semn al contraofensivei ucrainene care se deruleaza in estul țarii, imagini geolocalizate arata ca unitațile ucrainene au traversat raul Siverskiy Donets pentru a prelua controlul asupra orașului Sviatohirsk din regiunea Donețk, relateaza CNN . O imagine geolocalizata arata cladirea administrativa…

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Fortele ucrainene inregistreaza tot mai multe succese in contraofensiva lor impotriva trupelor ruse, potrivit presei ucrainene si a unor surse din serviciile de informatii britanice, transmit agențiile de presa straine. Presa ucraineana a publicat sambata dimineata o fotografie despre care a relatat…

- Pe rețelele de socializare circula un filmuleț in care soldații ruși se filmau impușcand pozițiile ucrainene. Dar deodata, dintr-o direcție neașteptata, ucrainenii lanseaza o lovitura majora. Russian soldiers film themselves shooting at Ukrainian positions. Suddenly, the Ukrainians deliver a major strike…

- Aceasta este o data istorica care ne unește pe toți. Ne unește pe toți in spațiul lumii rusești la care viseaza locuitorii din Donbas și din teritoriile eliberate. Ar fi corect și simbolic sa organizam referendumuri chiar in aceasta zi. Secretarul consiliului general al Rusiei Unite și prim-vicepreședinte…

- In raportul in care acuza Kievul ca „incalca dreptul umanitar internațional”, ONG-ul scrie ca „aceste incalcari nu justifica in niciun fel atacurile nediscriminatorii ale Rusiei” care au ucis și ranit nenumarați civili”. In același raport, Amnesty scrie și și ca unele atacuri au avut loc și in zone…