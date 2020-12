Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, joi, harta interactiva a sectiilor de votare in strainatate si un call center pentru asigurarea unei informari corecte a cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in afara granitelor tarii, pentru alegerile parlamentare din acest an. "Harta…

- "Am inteles ca pana la urma marea bomba mediatica a fost un mare fas, dar o obisnuinta ca pe postul respectiv de televiziune marii infractori sa fie prezentati drept oameni cinstiti, iar oamenii cinstiti in execitiul functiei sa fie prezentati ca hoti. Nu ma mira", a declarat Ludovic Orban. …

- Alegerile locale 2020 au produs mai multe surprize și rezultate neașteptate, în ciuda prezenței puțin mai mici fața de precedentele alegeri locale din 2016. La București au fost rezultate neașteptate, dar și în țara - precum victoriile USR de la Timișoara, Brașov și Bacau sau detronarea…

- A fost realizata o platforma pe care oricine o poate accesa pentru a obtine toate informatiile relevante ale alegerilor din Romania. Rezultate Vot este proiectat de Code for Romania in Civic Labs si dezvoltat pro-bono de catre voluntari. Iata harta cu prezenta la vot in judetul Iasi: Harta o puteti…

- Alegerile locale în România, deși poate cele mai importante ca influența directa în viața cetațenilor, nu au fost neaparat de-a lungul timpului printre tipurile de alegeri care sa produca o prezența foarte ridicata în rândul votanților din țara. În urma cu patru ani…