Harta interactivă: 268.618 de locuri libere pentru vaccinare cu Pfizer, 67.617 pentru Moderna şi 45.714 pentru AstraZeneca Harta interactiva de pe platforma nationala de vaccinare arata cate locuri sunt libere pentru vaccinarea cu cele trei seruri folosite in Romania impotriva pandemiei de COVID-19. Potrivit datelor de la ora 11:40, de duminica, 09 mai, in tara mai sunt disponibile 268.618 de locuri libere pentru vaccinare cu Pfizer, 67.617 de locuri libere pentru vaccinare cu Moderna si 45.714 de locuri libere pentru vaccinare cu AstraZeneca. Situatia este din ce in ce mai buna, in momentul de fata nu exista nici-un judet in care nu sunt locuri libere pentru vaccinare. Pe platforma de programare apare si harta listelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

