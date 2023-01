Harta corupției la nivel mondial realizata de Transparency International situeaza Romania cu un scor de mijloc (46, fața de 45 anul trecut), unde pe o scara de la 0 la 100, zero reprezinta cel mai ridicat nivel de corupție, iar 100 cele mai ”curate” țari. Conform clasamentului, in 2022, Ungaria a devansat Bulgaria, statul guvernat de premierul Viktor Orban fiind considerat cel mai corupt din Uniunea Europeana, așa cum arata și Bloomberg. Cele mai scazute niveluri de corupție din lume se inregistreaza in țarile nordice, urmate de Noua Zeelanda, Elveția și Olanda. La polul opus, cu cele mai ridicate…