HARTĂ Cât de mult au ajuns să controleze talibanii Afganistanul Dupa o ofensiva fulgeratoare, talibanii au ajuns sa controleze cea mai mare parte a Afganistanului si pareau duminica pe punctul de a reveni la putere, dupa 20 de ani.LIVETEXT Afganistan: Talibanii au intrat în Kabul și ar fi preluat controlul asupra palatului prezidențial / Președintele Ashraf Ghani a parasit țara / Mii de deținuți insurgenți eliberați / SUA și celelalte țari occidentale își evacueaza ambasadeleÎn 8 iulie, președintele Biden minimaliza posibilitatea ca talibanii sa controleze Afganistanul, amintește BBC. “Posibilitatea ca talibanii sa preia controlul asupra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP.„Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane in tot orasul. Sunt in…

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP. ''Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane…

- Talibanii controleaza in acest moment 65% din suprafata Afganistanului si ameninta sa cucereasca alte 11 capitale de provincie, fapt care ar putea duce la taierea legaturilor dintre Kabul si fortele guvernamentale din nordul tarii, a declarat un inalt oficial UE pentru Reuters. Concomitent, talibanii…

- Talibanii și-au consolidat duminica controlul asupra nordului Afganistanului, capturând alte trei capitale de provincie, inclusiv marele oraș Kunduz, într-o mare ofensiva pe care armata pare incapabila sa o opreasca. Este a cincea capitala de provincie care cade în mâinile insurgentilor…

- Talibanii au preluat controlul asupra orasului Taloqan, in nord-estul Afganistanului, a treia capitala de provincie care cade in mainile insurgentilor duminica si a cincea in ultimele trei zile, relateaza AFP, citand locuitori si o sursa din domeniul securitatii, arata Agerpres. "Guvernul…

- Astazi talibanii iși propun sa acapareze puterea in țara, poarta lupte aprige cu forțele guvernamentale, controland cea mai mare parte a provinciilor. Totodata, organizația terorista incearca sa obțina legitimitate pe arena internaționala. Din 8 iulie, delegația talibanilor participa la negocieri…