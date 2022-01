Noi proiecte de infrastructura in valoare de peste 1.5 miliarde euro sunt așteptate pentru livrare in orașele regionale din Romania anul acesta, in timp ce la București lucrarile de construcție a unui nou drum ocolitor vor continua ca parte a unei investiții de 1 miliard de euro. Totodata, primul aeroport nou din ultimele decenii va incepe sa funcționeze din 2022 la Brașov, in urma unei investiții de aproximativ 70 de milioane de euro, in timp ce aeroporturile din alte orașe sunt incluse in programe majore de modernizare, arata o analiza Bucharest Real Estate Club (BREC), realizata in parteneriat…