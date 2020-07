Stiri pe aceeasi tema

- Catedrala Sfinta Sofia din Istanbul, in prezent muzeu, a fost transformata din nou in moschee dupa 86 de ani. Prima slujba musulmana in acest lacaș de cult va avea loc pe 24 iulie. Anunțul a fost facut de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, citat de BBC. Potrivit sursei citate, catedrala a fost…

- Stadionul municipal din Bacau a fost introdus in lista de prioritați ale Companiei Naționale de Investiții, obiectivul urmand a primi sprijin guvernamental, „daca va gasi ințelegere și la o administrație competenta, care sa puna accent pe prioritațile bacauanilor”. Anunțul a fost facut de consilierul…

- Poliția Locala Carei anunța agenții economici care iși desfașoara activitatea pe raza municipiului ca, in perioada urmatoare, vor fi organizate acțiuni de control pe tema autorizațiilor de funcționare eliberate de Primaria Carei. Agenții economici care nu dispun de autorizații de funcționare valabile…

- Una dintre cladirile istorice neglijate ale Timisoarei ar urma sa fie renovat de administratia centrala. E vorba de edificiul cunoscut ca Palatul Postei. Anuntul a fost facut de director general al Postei Romane, Horia Grigorescu, care promite o investitie estimata in jurul a 11 milioane de lei. Palatul…

- Deputatul care parasește fracțiunea PDM și adera la PRO Moldova este Vasile Bîtca. Anunțul a fost facut de el prin intermediul unei postari pe facebook. Majoritatea pro-dodon mai are doar 53 de deputați.

- Deocamdata, la repararea strazilor din Suceava lucreaza doar societatea „Florconstruct”, dar in curind vor reveni pe teren și celelalte firme aflate sub contract cu municipalitatea: SUCT, Autotehnorom și Conbucovina. SUCT, Autotehnorom și Conbucovina au trimis oamenii in șomaj tehnic, iar conform viceprimarului…

- Reabilitarea integrala a trotuarului de pe bulevardul Moscovei, pe ambele parți cu lungimea de 19 mii m2, va fi finalizata la sfirșitul lunii august, curent. La fel, vor fi evacuate unele gherete de pe trotuar. Anunțul a fost facut astazi de primarul general, Ion Ceban, care a inspectat regiunea. {{435621}}Lucrarile…

- Zborurile charter spre Germania care duc muncitori la lucru in agricultura vor continua pana in 17 mai, anunța directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo.Zborurile charter de la Cluj spre Germania au inceput in luna martie. „Avem din luna martie chartere cu…