Stiri pe aceeasi tema

- Palatul regal britanic a luat, din nou, foc din cauza Printului Harry. Si asta deoarece Ducele de Sussex a anuntat ca isi va publica, anul viitor, o carte de memorii in care va vorbi despre plecarea lui si-a lui Meghan din casa regala..

- Presa britanica se intreaba daca Meghan si Harry au consultat-o pe regina Elisabeta sau daca i-au cerut permisiunea sa foloseasca porecla din adolescența Lilibet. Și daca cererea a fost facuta personal atunci cand Harry s-a intors in Marea Britanie pentru inmormantarea bunicului sau, ori in timpul unui…

- Familia regala britanica e in centrul atenției de ceva timp. De data asta, cineva din interiorul Palatului Buckingham a declarat pentru BBC ca prințul Harry și Meghan ar fi greșit cand au ales sa-i puna fiicei lor numele Lilibet. Ei nu au consultat-o pe Regina in acest sens. Lilibet este numele de alint…

- Duce și ducesa de Sussex și-au intampinat impreuna al doilea copil, o fetița pe care au numit-o Lilibet „Lili” Diana Mountbatten-Windsor , vineri, 4 iunie, și au impartașit vestea cu lumea duminica dupa-amiaza. Intr-o declarație impartașita de secretarul de presa, cuplul a dezvaluit ca numele fiicei…

- Meghan, ducesa de Sussex, a lansat marti prima ei carte, volumul pentru copii "The Bench", pe care l-a dedicat sotului ei, printul Harry, si fiului lor in varsta de doi ani, Archie, informeaza Reuters. "The Bench", care descrie relatia dintre un tata si fiul sau, prezentata din perspectiva…