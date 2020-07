Stiri pe aceeasi tema

- Meghan, sotia printului Harry, considera ca a fost lasata "fara aparare" de familia regala britanica si "i-a fost interzis sa se apere" atunci cand, desi era insarcinata, a fost atacata in tabloidele din Marea Britanie, potrivit unor documente judiciare citate de mass-media locale, informeaza AFP. Aceste…

- Printul Harry planuia de mult timp sa abandoneze familia regala. Cel putin asta este una dintre informatiile-bomba incluse in multa asteptata biografie Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family, care urmeaza sa fie lansata pe 11 august.

- Meghan Markle și Prințul Harry se implica in mișcarea #blacklivesmatter. Ce se intampla in familia regala și cum arata acum protestele care au revenit in prim-plan dupa uciderea lui George Floyd de catre un polițist din Minneapolis? Meghan Markle și Prințul Harry, ambasarori ai mișcarii BLM Ducii de…

- Muncitorii au fost vazuți ca ridicau panouri sambata in timp ce traseele de drumeție se redeschideau in Los Angeles Cuplul și bebelușul Archie s-au mutat in casa Beverly Ridge din Tyler Perry, California , inainte ca granițele sa fie inchise. Dar, deoarece masurile de blocare sunt mai relaxate, familia…

- The Telegraph a notat faptul ca Ducele de Sussex se plange de faptul ca ii lipsește camaderia. Prințul Harry a petrecut mulți ani in armata fiind cunoscut drept „Capitanul Țarii Galilor”. Acesta a efectuat și doua misiuni in Afghanistan de-a lungul timpului. „Le-a spus prietenilor ca inca nu-i vine…