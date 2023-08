Stiri pe aceeasi tema

- La primul meci cu Harry Kane in lot, Bayern Munchen a pierdut de o maniera categorica Supercupa Germaniei, 0-3 cu RB Leipzig. La final, antrenorul bavarezilor, Thomas Tuchel (49 de ani) s-a scuzat fața de atacantul englez pentru felul in care a aratat campioana Germaniei. In penultima etapa din sezonul…

- RB Leipzig s-a impus in fața lui Bayern Munchen, scor 3-0, și a caștigat Supercupa Germaniei din acest an. Dani Olmo (25 de ani), mijlocașul „taurilor”, a fost cel mai bun jucator al meciului, reușind sa inscrie un hattrick. Intr-o partida jucata chiar pe stadionul bavarezilor, Allianz Arena, RB Leipzig…

- Thomas Muller (33 de ani) a „dat-o de gol” pe Bayern, anunțand transferul lui Harry Kane (30) inainte ca bavarezii sa o faca. Mijlocașul echipei din Munchen a strecurat și o gluma in postarea sa, recomandandu-le oamenilor sa consume „nuci peKane”. Este de așteptat ca Bayern Munchen sa anunțe astazi…

- Echipa germana Bayern Munchen a invins luni, la Unterhaching, scor 4-2, formatia franceza AS Monaco, intr-un meci amical.In ultimul meci amical pentru ambele echipe, AS Monaco a deschis scorul prin Takumi Minamino, care a fructificat pasa lui Ben Yedder in minutul 29. Egalarea a venit repede, in…

- Directorul executiv al clubului german de fotbal Bayern Munchen, Jan-Christian Dreesen, si directorul tehnic, Marco Neppe, urmeaza sa se deplaseze la Londra pentru a continua negocierile privind transferul atacantului Harry Kane de la Tottenham la campioana Germaniei, scrie DPA, care citeaza informatii…

- Dupa ce Manchester City a invins-o cu scorul de 1-0 pe Inter Milano și a castigat in premiera trofeul Champions League, antrenorul „cetațenilor”, Pep Guardiola, a glumit, facand aluzie la numarul de trofee deținut de Real Madrid. „Atentie, Real Madrid, noi suntem la 13 Ligi ale Campionilor in spatele…

- Real Madrid pare hotarata sa iși asigure serviciile englezului Harry Kane, golgheterul all time al lui Tottenham, dupa transferul lui Karim Benzema la echipa saudita Al-Ittihad, conform mai multor surse din presa britanica și spaniola.Conform The Mirror, Harry Kane a dat unda verde unei mutari la…

- Numirea legendarului portar Oliver Kahn ca presedinte al consiliului de conducere al lui Bayern Munchen a fost o greseala, a estimat luni Uli Hoeness, figura istorica a clubului care domina fotbalul german, relateaza AFP, conform Agerpres.Dupa ce a cucerit sambata, in mod dramatic, al 11-lea titlu…