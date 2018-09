In contextul in care in CExN al PSD s-a vorbit despre varianta ca PSD - ALDE sa aiba un candidat comun la prezidențiale in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, cand a ieșit la declarații, Liviu Dragnea a spus: ”Le-am spus și astazi colegilor ca, in opinia mea, trebuie sa adoptam hotararile sa avem un candidat comun la alegerile prezidențiale. Nu am stabilit sa nu fie de la PSD. De principiu, am avut aceasta discuție cu dl Tariceanu. Eu am spus ca nu am ca obiectiv esențial in viața sa candidez la alegerile prezidențiale. (...) Nu am avut niciodata obiectivul de a candida la alegerile prezidențiale,…