- Ursul care a fost indepartat de doua ori din curtea unui liceu din Miercurea Ciuc a fost impuscat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce Ministerul Mediului a autorizat interventia, a informat Institutia Prefectului judetului Harghita.

- Ursul de mici dimensiuni care a fost indepartat de doua ori din curtea unui liceu din Miercurea Ciuc a fost impuscat, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce Ministerul Mediului a autorizat interventia, a informat Institutia Prefectului judetului Harghita, relateaza Agerpres.Citește și:…

- Jandarmii harghiteni au indepartat, in noaptea de vineri spre sambata, un urs de mici dimensiuni care a intrat in curtea unui liceu din Miercurea Ciuc, locuitorii municipiului fiind avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT, potrivit Agerpres.Citește și: CAB il LOVEȘTE in plin pe…

- Consiliul Judetean (CJ) Harghita a alocat marti, intr-o sedinta extraordinara, suma de 400.000 lei, pentru realizarea unui spital modular provizoriu, care va fi amplasat in curtea Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc.Potrivit presedintelui CJ Harghita, Borboly Csaba, in spitalul…

- Un pui de urs a fost impușcat la Predeal, pentru ca se obișnuise prea tare cu oamenii și nu mai putea fi relocat. Animalul era șchiop și a fost impușcat in vazut a zeci de turiști.”Ursul era de doi ani aici, traia printre noi. Se obișnuise cu oamenii și intr-una din zile a ieșit din curte in miezul…

- Jandarmii din Harghita au intervenit pentru indepartarea a 9 urși in decurs de numai doua zile. O intervenție grea a fost in Izvoru Mureșului, unde ursul alungat a continuat sa revina, informeaza Mediafax.Sambata, au fost primite 6 apeluri care semnalau prezența urșilor in localitațile Miercurea…