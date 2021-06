Traditionala manifestare "Ziua celor 1.000 de fete secuience", care are rolul de a promova portul popular si obiceiurile secuiesti, se va desfasura in conditii pandemice, unele dintre punctele care erau incluse anual in program fiind anulate. Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca evenimentul nu va mai incepe cu intalnirea ansamblurilor populare in centrul municipiului Miercurea Ciuc, fiind anulata si traditionala deplasare cu carutele catre saua dintre muntele Sumuleul Mare si Sumuleul Mic, locul de desfasurare al manifestarii.…