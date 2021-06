Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de luni spre marti, o ursoaica cu trei pui a intrat in garajul primarului din Baile Tusnad, Butyka Zsolt, producand mai multe stricaciuni, relateaza Agerpres . In minivacanta de Rusalii, jandarmii si politistii harghiteni au fost solicitati de 18 ori, prin apel la 112, pentru alungarea ursilor…

- Un barbat de 54 de ani a fost atacat vineri dimineața de un urs, la o ferma de langa comuna Sacel, județul Harghita. Ranit grav, omul este acum internat la spitalul din Miercurea Ciuc, unde medicii l-au operat de urgența, noteazaPRO TV. Barbatul ranit a fost transportat imediat la spitalul din Odorheiu…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati, in cursul noptii de miercuri spre joi, sa intervina pentru indepartarea mai multor ursi din Baile Tusnad, prezenta acestora fiind semnalata intr-o pensiune, un magazin, dar si pe strazile din statiune. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, in ultimele 24 de ore, pentru indepartarea urșilor. Aceștia continua sa vina in zonele locuite, iar oamenii sunt speriați. Cetațenii au semnalat, prin apeluri la 112, prezența animalelor salbatice in Leliceni, Cadaciu Mare și Baile Tușnad. Jandarmii au intervenit…

- Jandarmii harghiteni au intervenit de cinci ori, in ultimele 24 ore, pentru indepartarea unor ursi din orasele Toplita si Baile Tusnad, prezenta unui animal fiind semnalata chiar intr-un restaurant. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, a fost vorba de…

- Doua apeluri la numarul de urgența 112, venite luni seara, la interval de o ora, au semnalat prezenta a 8 ursi in localitatea Baile Tusnad, a informat Jandarmeria Harghita. ”Primul apel primit de la o femeie, prin intermediul SNUAU 112, luni, 24 mai, la orele 21:54, ne anunta despre prezenta unei ursoaice…

- Potrivit Jandarmeriei Harghita, primul apel primit de la o femeie, prin intermediul SNUAU 112, luni, 24 mai, la orele 21:54, ne anunța despre prezența unei ursoaice cu doi pui pe Aleea Sfanta Ana și a trei urși in fața primariei din Baile Tușnad. A fost trimis de indata un echipaj de intervenție din…

- Potrivit IJJ Harghita, in ultimele 24 de ore s-au primit trei apeluri la numarul de urgenta 112, care semnalau prezenta animalelor in cele doua orase. Primul apel anunta faptul ca un urs si-a facut aparitia pe Aleea Ursului din municipiul Miercurea Ciuc, iar la fata locului a fost trimis imediat un…