V. Stoica Sambata, 6 ianuarie, in ziua de Boboteaza, Cristian Apostol, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a susținut o conferința de presa in care a incercat sa explice haosul existent in transportul public județean, in cadrul contractelor care au intrat in vigoare la inceputul anului 2024. In primele șase zile ale acestui an au curs mii de reclamații de la prahovenii care utilizeaza microbuzele sau autobuzele pe unele dintre traseele celor noua grupe contractate (din 12 in total), sesizarile venind in mod special de la navetiștii nemulțumiți de programul curselor sau de faptul ca…