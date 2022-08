Stiri pe aceeasi tema

- Schema de plafonare si compensare a facturilor va ramane in vigoare pana la 31 martie 2023, iar supraimpozitarea va fi aplicata pe intregul lant din energie, nu doar pentru producatori, a afirmat, miercuri, ministrul Energiei, Virgil Popescu, in briefingul de la finalul sedintei de Guvern. „Acum sunt…

- Informații noi importante pentru toți locuitorii Romniei! Facturile la lumina si gaze vor fi modificate, din nou, in condițiile in care Guvernul a emis o noua Ordonanța de Urgența. Prin aceasta ordonanța, facturile pe care le vor primi romanii in perioada care urmeaza vor suferi modificari.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene de tranzitie prevazuta in Conceptia de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului „Avion multirol al Fortelor Aeriene" (PL-x370/20.06.2022), care prevede achizitia…

- Guvernul ar putea adopta vineri proiectul de ordonanța care prevede creșterea taxelor in Romania. De aceea, Consiliul Economic și Social (CES) a fost nevoit sa dea joi un aviz (negativ, ce-i drept). Conform secretarului de stat in Ministerul Finantelor, Alin Chitu, o chestiune s-ar putea modifica, propunerea…

- ”Problema este un pic mai complicata si nu exista solutii din acestea heirupiste, pe care le dam peste noapte. Problema este ca avem o dinamica a inflatiei cu mult mai mare decat a estimat Banca Centrala, in ultimul an de zile, fiecare estimare a aratat ca inflatia se va tempera, nu a fost asa. Solutia…

- Persoanele juridice si persoanele fizice afectate de criza vor putea solicita amanarea platii ratelor la credite pe o perioada de pana la 9 luni, potrivit proiectului de moratoriu lansat luni in dezbatere publica de Ministerul Finantelor, informeaza AGERPRES . „Prezentul act normativ are in vedere…

- Majorarea impozitelor pe proprietate a fost luata in discutie de coalitia de guvernare. Astfel, potrivit unor surse coalitia ar fi decis ca valoarea taxelor de proprietate sa fie calculata conform grilei notariale.Mai exact, impozitul pe locuinte va fi stabilit in functie de valoarea medie a contractelor…