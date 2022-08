Lupte intense au izbucnit in capitala libiana Tripoli in timpul nopții de vineri și au durat pana sambata dimineața, cu facțiuni rivale care au facut schimb de focuri de arme grele, pe fundalul unor explozii puternice. Confruntarile au avut loc in centrul orașului Tripoli, dupa ce una dintre cele mai puternice grupari din capitala a […] The post Haos total in țara. Capitala, imparțita de forțele militare rivale - VIDEO first appeared on Ziarul National .