Haos pe partiile din Romania in acest weekend. A fost nevoie de intervenția salvamontiștilor in cazul a peste 100 de persoane. Nouazeci de apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost primite in ultimele 24 de ore, cele mai multe in judetele Bihor si Brasov. Au fost salvate 105 persoane, peste 40 fiind predate echipajelor medicale pentru a fi transportate la spital. ”O noua zi de foc pentru salvamontistii din intreaga tara, solicitati sa intervina la un numar ingrijorator de mare de evenimente montane. In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont…