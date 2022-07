Stiri pe aceeasi tema

- Mii se curse aeriene in Europa au fost amanate sau chiar anulate din cauza lipsei de personal și cererii mari. La haosul de pe aeroporturi contribuie și grevele tot mai dese, dar și problemele cu bagajele pierdute ori cu documentele de calatorie. Doar in Romania, de la inceputul vacanței, 500 de familii…

- In plin sezon estival, pe multe dintre marile aeroporturi ale lumii domneste in continuare haosul, atat din cauza lipsei de personal, cat si din cauza grevelor. Sunt anulate numeroase curse, iar in unele cazuri pasagerii nu-si pot lua banii inapoi pe bilet si nici nu prind un alt zbor.

- In perioada 30 iunie – 6 iulie, Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a restricționat transporturile naționale și internaționale de animale vii pe teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luata in contextul instituirii Codului Galben de canicula, pe intreg teritoriul țarii, transmite…

- Navrom Tulcea a suspendat cursele de pasageri si de marfuri catre Delta Dunarii, incepand de astazi, din cauza lipsei resurselor financiare Incepand cu data de 26.06.2022, Navrom Delta SA Tulcea se va afla in imposibilitatea operarii navelor de transport pasageri si marfuri de stricta necesitate, intre…

- Cea mai mare companie aeriana din Germania, Lufthansa, a anuntat joi anularea a peste 2.000 de zboruri suplimentare la huburile sale din Frankfurt pe Main si Munchen, la mijlocul sezonului estival, din cauza lipsei de personal.

- Pensia speciala a fost majorata de trei ori mai mult, in timpul pandemiei, comparativ cu pensia medie a romanilor obișnuiți Pensia speciala a fost majorata de trei ori mai mult, in timpul pandemiei, comparativ cu pensia medie a romanilor obișnuiți Claudiu Nasui, deputatul USR, susține faptul ca pensia…

- Romeo Vatra, seful Aeroportului din Iasi, a declarat pentru News.ro ca in luna mai traficul a fost de 160.000 de pasageri, un record pentru aerogara ieseana. Potrivit lui Vatra, in lunile de vara, cand vor fi introduse si charterele, traficul se va apropia de 200.000 de calatori. “Am ajuns la 550.000…

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Ultimii doi ani și jumatate au insemnat pentru Artiom Filipciuc, din Orhei, Republica Moldova, o lupta crancena cu boala care i-a furat…