Haos la piscină, după ce 4 migranți ar fi abuzat sexual mai multe minore O zi de relaxare la piscina s-a transformat intr-un adevarat haos. Scenele șocant au avut loc in municipiul Bytom din sudul PolonieiZeci de forțe de ordine au intervenit cu scuturi și gaze lacrimogene pentru a potoli mulțimea de barbați furioși care au sarit in apararea fetelor harțuite de migranți. Mai mulți barbați cu varstele cuprinse intre 18 și 41 de ani au fost arestați. „Sambata, 15 iulie, in jurul orei 17:00, la piscina municipala de pe strada Wroclawska din Bytom s-a desfașurat un incident șocant, cand un grup de persoane ar fi fost implicat intr-o altercație cu mai mulți straini de sex… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

