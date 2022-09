Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Punctul de Inspectie al Frontierei Albita, apartinand Directiei Sanitare Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor Vaslui, a fost agresat, astazi, de un sofer de TIR care tranzita frontiera. Astfel de episoade au devenit recurente, a declarat directorului executiv al DSVSA Vaslui, Mihai…

- Un tanar in varsta de 19 a fost prins, in urma unui control efectuat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, cu trei geamantane pline cu tigari din Republica Moldova pe care intentiona sa le introduca ilegal in Romania. ‘In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova, cautat de autoritatile din Germania care este cercetat pentru savarsirea de infracțiuni contra persoanei, pe teritoriul acestui stat. In data de 11 iulie a.c., in jurul…

- Odata cu ridicarea restricțiilor, turiștii incep sa revina in stațiuni, iar Sovata se numara in topul preferințelor, hotelurile de aici urmand sa ajunga la un grad de ocupare de pana la 85%, anunța Agenția de presa Rador. La cele trei hoteluri din Grupul Ensana Health Spa Hotels (fost Danubius), in…

- Legea care interzice difuzarea de stiri din Rusia a intrat in vigoare in Moldova. Miercuri, documentul care a fost aprobat de Parlament si semnat de presedintele Maia Sandu, a fost publicat in Monitorul Oficial.

- O Moldova europeana va aduce mai multa stabilitate in estul Europei, va dezvolta comerțul și va extinde prosperitatea regiunii, iar statutul de țara-candidat la aderare ne ofera oportunitatea de a soluționa conflictul transnistrean.

- In prima jumatate a anului 2022 polițiștii de frontiera au depistat 398 de acte falsificate. Indicele este in scadere considerabila așa și reprezinta o diminuare cu 64% comparativ cu perioada similara a anului precedent cind au fost identificate de 619 de documente false, informeaza Poliția de Frontiera.…