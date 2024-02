Stiri pe aceeasi tema

- Un turist canadian a deschis usa de urgenta a unui avion Airbus 320 al companiei Thai Airways care se pregatea sa decoleze de pe aeroportul din Chiang Mai cu destinatia Bangkok, capitala Thailandei, relateaza Reuters si CNN, potrivit news.ro. Deschiderea usei de urgenta a provocat activarea toboganului…

- Decizia ce s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 7 februarie 2024 Societatea Baf Mamaia S.R.L. a adoptat hotararea numarul 1 din data de 8.01.2024, decizie ce s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 7 februarie 2024. Butnaru Aurel si Butnaru Florin, asociati, au hotarat:1.Actualizarea…

- Aeroportul internațional din Mexico City a transmis vineri, intr-un comunicat, ca un barbat a deschis o ieșire de urgența și a ieșit pe o aripa a unui avion care era parcat și aștepta sa decoleze, scrie AP, citat de alephnews.ro. Aeroportul a precizat intr-un comunicat ca „ieri, un pasager al unui zbor…

- ”Dupa ce reptila a fost vazuta in avion, unii pasageri s-au ridicat de pe locurile lor, iar altii au inceput sa filmeze”, scrie ziarul malaysian The Star. O inregistrare video difuzata pe TikTok – vizualizata de peste 550.000 de ori la 17 ianuarie – il surprinde pe un insotitor de bord indraznet incercand…

- Un turist a incercat sa treaca de vamesii din Thailanda avand ascunse in pantaloni doua vidre si un caine de prerie, potrivit New York Post.Dupa controlul cu raze X, departamentul de securitate a reținut un suspect taiwanez cu pașaport chinezesc. In lenjeria acestuia au fost observate mai multe mișcari,…