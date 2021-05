Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii ar putea plati mai mult pentru transportul in comun, o decizie in acest sens putand fi luata in vara, conform primarului general, Nicușor Dan. Intrebat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, daca se va majora prețul transportului in comun, edilul a spus ca in momentul de fața exista…

- O unitate medicala cu cel mult 150 de paturi ar putea fi construita in Sectorul 6 al capitalei, singurul care nu are niciun spital. Specializarea sa ar putea fi in disciplina pediatrie. Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat ca spitalul va fi construit pe bulevardul Timișoara pe un teren cedat…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat cand se va renunța la obligativitatea portului maștii de protecție in aer liber. Ce este foarte important in acest moment, spune liberalul, este ca oamenii sa se vaccineze. Premierul a spus ca pregatește impreuna cu un comitet interministerial perioada de dupa…

- Aproximativ o suta de angajați ai Societații de Transport București vor manifesta, miercuri, in incinta companiei, timp de doua ore. Principalele nemulțumiri vizeaza deciziile luate de noua conducere a transportatorului local. Sindicatul Transpublic din STB a notificat pe 25 martie 2021 faptul ca va…

- Serviciul public transport local de calatori in regiunea București–Ilfov va fi delegat pentru o perioada de 10 ani Societații de Transport București, anunța viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, informeaza Mediafax. „Am inceput astazi (joi - n.r.) discuțiile pe marginea contractului…

- Doi polițiști și un taximetrist din Satul Mare au fost agresați dupa ce au atras atenția unor pasageri sa poarte corect masca de protecție. Unul dintre pasageri a devenit agresiv, iar un agent a fost nevoit sa scoata pistolul pentru a-l liniști. Conflictul a izbucnit dupa ce un taximetrist a luat in…

- Circa 100 de persoane au protestat sambata la Timisoara, in Piata Victoriei, impotriva restrictiilor in contextul pandemiei. Oamenii au strigat mai multe lozinci, printre care si la adresa primarului Dominic Fritz. Jandarmeria a dat cateva amenzi pentru nepurtarea mastii de protectie, transmite news.ro.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, luni, ca Adrian Crit este noul director al Societatii de Transport Bucuresti, iar tot luni si-a inceput activitatea noul Consiliul de administratie al STB. "Incepand de azi este in functie noul Consiliu de Administratie si noul director…