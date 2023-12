Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs in dimineața zilei de vineri, 22 decembrie, la ieșire din stația Zavestreni, unde locomotiva trenului R 9304 Roșiori Nord – București Basarab a deraiat de o osie, anunța CFR Calatori.„Calatorii sunt in afara oricarui pericol și vor fi preluați pana la destinații cu automotoare…

- Eveniment Locomotiva deraiata la ieșire din stația Zavestreni, Videle / Circulația celorlalte trenuri, intrerupta decembrie 22, 2023 08:31 In cursul acestei dimineți, la ieșire din stația Zavestreni, Videle, in zona macazului, s-a produs deraierea de o osie a locomotivei trenului R 9304 Roșiori Nord…

- Potrivit CFR Calatori, la ieșirea din stația Zavestreni, in zona macazului, s-a produs deraierea de o osie a locomotivei trenului R 9304 Roșiori Nord - București Basarab.„Calatorii sunt in afara oricarui pericol și vor fi preluați pana la destinații cu automotoare indrumate din stația București de catre…

