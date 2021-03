Stiri pe aceeasi tema

- International Finance Corporation (IFC) si Bursa de Valori Bucuresti (BVB) organizeaza luni, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, evenimentul "Suna clopotelul pentru egalitatea de gen". Evenimentul va fi organizat in forma unei discutii online, iar printre vorbitori se vor numara Radu…

- Sectorul agricol, care este unul dintre pilonii cresterii Romaniei, devine mai bine reprezentat, odata cu listarea Agroland la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), incepand din 1 martie 2021, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de la Bucuresti, la deschiderea sedintei de tranzactionare. "Ne…

- Dobanzile anuale pentru titlurile in lei sunt de 2,85% pentru scadența de 1 an, 3,10% pentru scadența de 3 ani și de 1,55% pentru titlurile de stat in euro cu o scadența de 5 ani. TEZAUR In perioada 01-29 martie 2021, persoanele fizice rezidente pot subscrie pentru titluri de stat TEZAUR prin intermediul…

- Este esential ca Bursa de Valori Bucuresti sa ajute o parte din banii acumulati in depozitele din sistemul bancar sa ajunga la companiile romanesti care au nevoie de capital, a declarat, miercuri, presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, intr-o dezbatere pe teme economice. "Uitandu-ne…

- Safetech Innovations (SAFE), companie romaneasca de securitate cibernetica, a debutat la Bursa de Valori București (BVB) in data de 29 ianuarie, pe piața AeRO din cadrul Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB. „Suntem incantați de intrarea Safetech pe scena Bursei de Valori București…

- Piata locala de capital a evoluat frumos atat din punct de vedere al lichiditatii, cat si al valorii companiilor listate, a declarat, luni, Radu Hanga, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP) pe…

- Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat pe piata AeRO a BVB Retailerul de materiale de constructii MAM Bricolaj s-a listat joi pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) al BVB, actiunile fiind tranzactionate sub simbolul MAM. Societatea intră…