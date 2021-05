Handbalul masculin românesc ratează o nouă calificare la campionatele europene Handbalul masculin romanesc rateaza o noua calificare la turneele finale, dupa ce a pierdut duminica ultima partida a campaniei de calificare la EHF Euro 2022, fiind invinsa, in deplasare, de Muntenegru, scor final, 22-19. Dupa o prima repriza echilibrata, in care tricolorii au avut ocazional conducerea, in partea a doua gazdele s-au au marcat de 4 ori, imediat dupa pauza, avantajul dobandit dovedindu-se insurmontabil pana la final. Cu un egal, echipa Romaniei ar fi putut obține calificarea. Pentru echipa Romaniei au evoluat: Popescu, Iancu – Humet 6, Bujor 3, Racoțea 2, Asoltanei 2, Thalmaier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

