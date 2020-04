Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Roscan este preot de 16 ani. El slujeste la Parohia Dragosloveni, din comuna Dumbraveni, judetul Vrancea. Intr-o postare pe Facebook, preotul le cere enoriasilor sai sa ramana in case in noaptea de Inviere "pentru protejarea sanatatii". Preotul le promite ca in noaptea Pastelui el va fi cel…

- Poliția Romana explica, miercuri, pe Facebook, ca o Declarație pe propria raspundere poate fi refolosita prin schimbarea datei, daca motivul și traseul deplasarii raman aceleași. „Avand in vedere...

- Pivotul echipei de handbal CS Medgidia, Ion Catalin a devenit celebru pentru melodiile urcate pe internet dupa declararea starii de urgența in Romania. Alaturi de un bun prieten al sau, Alexandru Enea, zis Pely, Ion a scos astazi cea de-a cincea manea "Izoleta". De aceasta data a folosit ca inspirație…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat sustin, joi, de la ora 23,00, o declaratie de presa la sediul MAI. Declaratia este transmisa de TVR, precum si pe pagina oficiala de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne. …

- Intr-un filmulet postat pe retelele de socializare, se vede cum un jandarm loveste un copil cu piciorul, dupa ce un politist, aflat langa jandarm, parea ca il legitimeaza pe baiat. Libertatea a mers pe firul lucrurilor si a aflat ca este vorba despre un jandarm din Braila, iar evenimentul a avut loc…

- Pivotul echipei de handbal CS Medgidia, Ion Catalin iși petrece mult timp in casa, dupa ce in Romania a fost declarata stare de urgența, iar toate competițiile sportive au fost oprite. Dupa ce-a facut tot felul de exerciții fizice in gospodarie și a carat butelii pentru antrenamentele zilnice, pivotul…

- Este oficial, coronavirusul risca sa puna pe butuci și fostul combinat Sidex Galați, acolo unde conducerea se pregatește sa trimita in șomaj tehnic angajații, incepand de la mijlocul lunii aprilie. Anunțul a fost facut pe Facebook, de un lider de sindicat, dupa o teleconferința organizata de conducerea…

- Pe pagina de Facebook a Scolii Postliceale „Ana Aslan“ din Focsani, cadrele didactice au postat un mesaj prin care deplang moartea colegului lor, Dr. Prof. Serban Mitu: „Nu putem exprima in cuvinte cat de trist este sa auzim vestea pierderii colegului nostru Dr. Prof. Serban Mitu… un om deosebit, un…