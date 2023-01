Stiri pe aceeasi tema

- Primul antrenament din noul an, de dimineata, a fost in sala de forta, apoi jucatorii lui Mihai Rohozneanu s-au pregatit in sala „Constantin Jude”. „Partea a doua va fi cu siguranța mai buna decat prima jumatate. Eu am ambiția sa facem mai multe puncte decat cele adunate in sezonul de toamna și cu gandul…

- Handbalistii alb-violeti au inca un sezon complicat in elita. SCM Politehnica se reuneste luni, cu acelasi lot, si cu speranta ca va urca mai sus in clasament. Deocamdata elevii lui Mihai Rohozneanu sunt, la fel ca si in stagiunea precedenta, pe loc de baraj de supravietuire. Poli mai are 11 etape in…

- CARAȘ-SEVERIN – Ediția a V-a a Cupei „Laura Rus” la fotbal a fost o reușita, iar banii obținuți din acest eveniment vor fi donați pentru o cauza nobila! La finalul turneului organizat la Sala Polivalenta din Reșița, caștigatoare a fost Academia MFC, care a trecut cu 3-0 de formația ACS Sporting Banat.…

- SCM Politehnica a anuntat in aceasta dimineata numirea fostului international Mihai Rohozneanu in functia de antrenor principal al primei echipei. Antrenorul originar din Suceava vine la Timisoara de la CSM Resita, grupare care in sezonul trecut a castigat Divizia A. Mihai Rohozneanu (38 ani) preia…

- In perioada 29 octombrie - 3 noiembrie, selecționata Under 15 a Romaniei, antrenata de Victor Ene, efectueaza un stagiu de pregatire cu doua meciuri amicale impotriva selecționatei similare a Bulgariei. Jucatorii nascuți in 2008 s-au reunit la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, sambata, 29 octombrie,…

- Naționala U18 a Romaniei participa in perioada 22-27 octombrie la un stagiu de pregatire la Timișoara, unde va juca marți și joi contra reprezentativei similare a Serbiei, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…