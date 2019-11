Stiri pe aceeasi tema

- La Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, Romania va debuta, sambata, cu Spania, intr-un meci din grupa C a competiției.Pana atunci, fetele pregatite de suedezul Tomas Ryde se pregatesc de zor, handbalistele aflandu-se in Japonia de o saptamana, pentru adaptarea cu fusul orar din țara asiatica.In…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie.Primele trei echipe din fiecare serie se califica in Grupele Principale.…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei se afla de miercurea trecuta in Japonia, unde se pregatește pentru Campionatul Mondial. Intre doua antrenamente, fetele pregatite de catre selecționerul suedez Tomas Ryde au timp și de destindere. Intr-una dintre pauze, Cristina Neagu și coechipierele sale au…

- Cristina Neagu are genunchiul umflat și nu a jucat in amicalul de duminica, 25-23 cu echipa nipona de club Omron. Va fi pe teren marți, in amicalul cu Olanda. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe: cu Spania (30 noiembrie),…

- Mai este doar o saptamana pana la inceputul Campionatului Mondial din Japonia, iar naționala de handbal a Romaniei a intrat deja in febra celei mai importante competiții din acest an. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in grupe:…

- Muntenegru, echipa pregatita de Per Johansson și Adi Vasile, pe care Romania o va intalni la Mondiale, pe 4 decembrie, a trecut de Germania, in ultimul amical pe pamant european, scor 33-29. CM de Handbal se va disputa in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie, in Japonia;Romania va juca 5 meciuri in…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a lumii in 2010, 2015, 2016 si 2018, a fost inclusa in lotul largit al nationalei Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin care va avea loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie, potrivit site-ului FRH. Selectionerul suedez Tomas Ryde si…

- Cu o luna inaintea startului Campionatului Mondial de Handbal Feminin, Japonia 2019 (30 noiembrie – 15 decembrie), Tomas Ryde și Costica Buceschi au stabilit lista de 28 de sportive care vor putea evolua la aceasta competiție. Naționala noastra face parte din Grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru,…