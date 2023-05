Stiri pe aceeasi tema

- In grupa 4, speranța: CSM TG. MURES – CSM SATU MARE 24-19 (13-8) Marcatoare: Lacatuș Sonia 11, Mureșan Bianca 4, Ormenișan Raluca 3, Bucur Iasmina 2, Cioban Mara 2, Vaidean Alexandra 1, Marinescu Mara 1 Portari: Hadarean Mara, Ugran Alexandra Dupa un meci aprig disputat echipa noastra iși asigura victoria…

- Duminica seara, la Craiova, Dan Petrescu a bifat meciul cu numarul 700 din cariera sa de antrenor, insa nu s-a putut bucura. Antrenorul a avut o reacție vehementa la adresa jucatorilor de pe banca de rezerve.A fost meciul cu numarul 213 de pe banca CFR-ului, din totalul de 700.Dan Petrescu și-a distrus…

- Astazi a fost zi de meci pentru iubitorii de handbal din județ. Baieții de la Minaur au infruntat pe CSM Odorheiul Secuiesc, intr-un meci contand pentru etapa a 23 a Ligii Zimbrilor. Meciul s-a disputat in Sala Sporturilor din Odorheiul Secuiesc, fiind inceput la ora 18:00. Meciul a fost controlat in…

- Echipa noastra de handbal junioare 3 a jucat la Satu Mare in compania, liderul la zi in grupa de speranta nr.4. CSM Satu Mare – CSM Targu Mures 26-27 (12-13) Este o victorie foarte importanta a fetelor noastre! A fost un efort de echipa, cu o prestație buna a tuturor fetelor care au intrat in teren.…

- CSM Targu Mureș a invins pe teren propriu vineri, 17 martie, formația CSM 2007 Focșani, cu scorul de 97-75 (24-28, 28-19, 20-20, 25-18), in etapa a 4-a a play-outului Ligii Naționale de Baschet Masculin Mozzart Bet. Pentru echipa gazda, antrenata de George Trif, au punctat: Mathis 19 (4×3), Gajovic…

- Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș participa, in calitate de partener, la proiectul Erasmus+ "E-STEAM On The Cloud", derulat in perioada 2022-2024 și coordonat de Universitatea Jaume I din Castellon (Spania). Alaturi de unitatea de invațamant targumureșeana proiectul mai are patru parteneri,…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK din Sfantu Gheorghe au donat clubului covasnean peste 12.300 de lei pentru plata amenzii primite dupa meciul cu FCU Craiova, desfasurat la finele lunii ianuarie. Banii au fost colectati la meciul cu CFR Cluj, jucat luni seara la Sfantu Gheorghe, se arata intr-o postare…

- Polițiști ai Biroului Siguranța Școlara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au desfașurat, in intervalul 28 februarie – 3 martie, activitați preventive in cadrul Școlilor Gimnaziale "Romulus Guga" și "Nicolae Balcescu" din Targu Mureș, cu ocazia programului "Școala Altfel". "In acest…