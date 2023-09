Handbal / „U“ Craiova şi-a îndeplinit misiunea în Banat: trei puncte cu CSU Timişoara! Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova a debutat cum nu se putea mai bine in noul sezon al Diviziei A, Seria A. Formatia din Banie a castigat pe terenul formatiei CSU Timisoara cu scorul de 32-29 si astfel porneste cu un moral ridicat intr-un sezon care pare mult mai complicat decat precedentele. Trupa lui Dumitrescu si Popescu a castigat ambele reprize in Banat, la diferente mici, dar a stiut cum sa gestioneze momentele importante ale meciului, cu toate ca lotul a fost schimbat intr-o proportie destul de mare. Dupa 16-15 la pauza, oltenii au continuat sa aiba initiativa si sa ramana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Glad Voievod” Timisoara asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor, cu ocazia derularii partidelor de fotbal organizate in zona de competența, dupa cum urmeaza: – vineri, 15 septembrie, meciul de fotbal din cadrul „SuperLigii Romaniei”, dintre…

- Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova va debuta, in acest weekend, in noul sezon al Diviziei A, Seria A. Formatia pregatita de Costin Dumitrescu si Catalin Popescu se va duela in prima runda cu CSU Timisoara, in deplasare, sambata, de la ora 13.00. Contactat de GdS, Costin Dumitrescu a anuntat…

- Mai multe centre de transfuzie sanguina din țara, inclusiv cel din Bacau, și-au deschis porțile duminica, 27 august, in regim de urgența, pentru a fi alaturi de cei raniți in incidentul de la Crevedia. Donatorii sunt așteptați de urgența sa doneze la urmatoarele centre de transfuzie sanguina: Bacau:…

- In cea mai recenta declarație de avere, Ioan Popa, primarul orașului Reșița, a menționat și cumpararea a 2.400 de metri patrați de teren in Pingwe din insula tanzaniana Zanzibar. Susține ca va construi acolo o casa unde va evada pentru a scapa de stresul cotidian.„Nu vreau sa fac nimic in Zanzibar,…

- CARAȘ-SEVERIN – Excelența Sa, Vladan Tadic, consulul general al Republicii Serbia la Timișoara s-a aflat, azi, la Resita, in cadrul unei vizite protocolare, de ramas-bun, prilejuita de incheierea mandatului sau de sase ani in Romania! Acesta s-a declarat incantat, in cadrul intrevederii avute cu prefectul…

- Justiția a constatat reprezentativitatea MediaSind in Televiziunea Romana, transmit reprezentanții Sindicatului Roman al Jurnaliștilor MediaSind printr-un comunicat remis cotidianul.ro. In document se mai precizeaza: Timp de 4 ani, drepturile tuturor angajaților din Societatea Romana de Televiziune…

- 1. Se declara castigatoare a CUPEI ROMANIEI, editia2022-2023, echipa ACS SEPSI OSK SFANTU GHEORGHE, care a invins in finala pe ASFC UNIVERSITATEA CLUJ 2. Promoveazain Liga 1 echipele clasate pe locurile 1 si3 in play-off-ul de promovare al competitiei Liga 2, editia 2022-2023, respectiv: – ACSM POLITEHNICA…

- REȘIȚA – Spectacolul „Hedwig and the Angry Inch”, jucat de Teatrul „Stela Popescu” din București, a obținut premiul pentru cel mai bun spectacol din cadrul ediției a III-a a Festivalului Internațional „New Wave Theatre”, organizat in perioada 16-24 iunie de Teatrul de Vest din Reșița! Același spectacol…