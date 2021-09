Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin a Romaniei se va reuni la Mioveni in data de 2 octombrie 2021, in vederea disputarii partidelor cu Insulele Feroe și Austria din preliminariile Campionatului European 2022. Printre componentele lotului echipei Romaniei se numara și șase handbaliste de la SCM Gloria Buzau,…

- Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Adrian Vasile, a convocat 20 de jucatoare pentru meciurile cu Feroe si Austria, din preliminariile EHF EURO 2022, potrivit site-ului FRH. Nationala de senioare se reuneste pentru o actiune de pregatire centralizata la Mioveni, in perioada…

- Nationala feminina de senioare se reuneste in perioada 02-11.10.2021 pentru actiunea de pregatire centralizata de la Mioveni, ce va fi urmata de cele doua meciuri din preliminariile EURO 2022. Lotul convocat pentru actiune. Meciurile sunt: Romania - Insulele Feroe, 06.10.2021, Mioveni,…

- Sambata, de la ora 11.00, echipa feminina a CS Minaur Baia Mare va intalni, in Sala Polivalenta “Lascar Pana”, Dunarea Braila, in cadrul etapei a doua din Liga Florilor MOL. Este un meci derby, intre doua echipe care lupta pentru a prinde locurile de cupa europeana. Mai mult chiar in ceea ce privește…

- Nu mai puțin de 74 de echipe vor participa la ediția 2021-2022 a EHF European Cup. Tragerea la sorți pentru primul tur a avut loc la sediul EHF de la Viena. 30 dintre echipe au intrat in urne, meciurile din primul tur fiind programate pe 21/22 și 28/29 septembrie. Printre cele 30 de echipe se […] Source

- Naționala feminina de tineret a plecat miercuri dimineața catre Celje (Slovenia), acolo unde vineri se vor disputa primele partide ale Campionatului European U-19. Romania va juca in grupa preliminara D, unde va intalni Ungaria (8 iulie, ora 20.00), Norvegia (9 iulie, ora 22.00) și Cehia (11 iulie,…

- Ediția 2020-2021 a Cupei Romaniei la handbal feminin nu s-a disputat in sezonul competițional amintit, fiind amanata pentru debutul sezonului 2021-2022, adica la finalul lunii august. La București, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala. De asemenea, s-a stabilit și cine cu…

- CS Minaur Baia Mare va avea un nou jucator de valoare incepand din aceasta vara. Este vorba de internaționalul muntenegrean Stevan Vujovic, care evolueaza pe postul de inter stanga. Au venit in aceasta vara: Anton Terekhov (Ucraina, portar, ultima oara la Sandra SPA Pogon Szczecin – Polonia), Anderson…