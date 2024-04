Handbal: N-am crezut destul!

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri la Bistrița se va juca derby-ul dintre Gloria 2018 și CSM București, partida restanta din etapa cu numarul 21. Meciul va fi transmis in direct de la ora 17:30 de televiziunea Pro Arena și poate avea consecințe asupra luptei pentru locul 2 in clasament. ...

- CSM București a terminat la egalitate partida disputata joi in fața Dunarii Braila, scor 35-35 (19-15), prima remiza pentru „tigroaice” din acest sezon al Ligii Naționale de handbal feminin.

- Nicoleta Dinca a anunțat astazi, pe rețelele de socializare, ca s-a retras de la echipa naționala de handbal a Romaniei. „Povestea frumoasa alaturi de Romania a ajuns la final!”, spune sportiva. Dupa plecarea Cristinei Neagu și a Crinei Pintea de la echipa naționala de handbal a Romaniei, inca o jucatoare…

- SCMU Craiova a trecut de Știința București sambata dupa masa, in Sala Polivalenta, scor 30-21 și a bifat primul succes dupa o pauza mare, de șapte jocuri. La finalul disputei, antrenorul secund al Craiovei, Flori Stanciu, precum și jucatoarea Ștefania Jipa au oferit primele impresii legate de joc. Cele…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a caștigat cu scorul de 3-1 (16-25, 25-7, 25-14, 25-19) meciul disputat in deplasare, la Dej, cu Unirea, din cadrul etapei cu numarul 21 din Divizia A1. Acest succes inca le menține alb-albaștrilor mici speranțe la locul al patrulea, dar cu condiția ca Dinamo sa…

- Patru jucatoare si-au prelungit contractele cu echipa feminina de handbal CS Minaur Baia Mare, a anuntat, miercuri, clubul maramuresean pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. ''Echipa de handbal feminin a CS Minaur Baia Mare se straduieste sa termine intrecerea din Liga Florilor MOL pe un loc…

- Suntem abia in februarie, insa putem spune, deja, ca Gloria face un sezon slab. Verdictul ar putea parea pripit, mai ales ca mai sunt destule meciuri de disputat in Liga Florilor. Și totuși, o stagiune in care nu poți bate nicio echipa cu obiective similare cu ale tale poate fi considerata de rau augur.…

- Cat timp il mai ține PSD-ul in brațe pe președintele Federației Romane de Handbal, Constantin Din, ramane de vazut, in condițiile in care a adus federația intr-o situație inimaginabila, din cauza deciziilor totalitare pe care a vrut sa le impuna ilegal. Apropiații sai incep sa se dezica de el, iar Agenția…