- La cei 40 de ani ai sai, Razvan Gavriloaia a fost desemnat de publicația We Love Sport cel mai bun handbalist din Liga Naționala a Romaniei in luna decembrie. Extrema dreapta a celor de la CSU Suceava a marcat 17 goluri in cele doua meciuri de campionat disputate in acea perioada, aducandu-și din ...

- Cel mai bun voleibalist roman al anului 2023, Alexandru Rața iși continua ascensiunea. La doar 23 de ani, Alex s-a transferat la Zenit Sankt Petersburg, acolo unde va fi coleg cu campionul olimpic, libero-ul naționalei Franței, Jenia Grebenikov. In ultima jumatate de an, Alexandru Rața a imbracat tricoul…

- Sambata, 30 decembrie, s-au jucat ultimele intalniri ale etapei a 15-a din Liga Naționala de baschet masculin, dar și din anul calendaristic 2023, ambele contand pentru Conferința B: CSM Baschet Petrolul Ploiești – CS Valcea 1924 Ramnicu Valcea 83-83 și 92-96 dupa prelungiri și CSM Constanța – CSU Sibiu…

- Razvan Gavriloaia (40 de ani) a fost principalul marcator al echipei CSU Suceava in turul Ligii Naționale la handbal masculin. Conform unei statistici a FRH, extrema dreapta a universitarilor ocupa locul 9 intr-un clasament al golgheterilor din prima liga, cu 71 de goluri inscrise in primele 13 etape…

- Nu mai puțin de trei handbaliști de la Clubul Sportiv Universitar Suceava fac parte din lotul largit al reprezentativei de seniori a Romaniei pentru Campionatul European din Germania, este vorba de portarul Darius Makaria, extrema stanga Vencel Csog și coordonatorul Botond Balazs. Intre cei 35 de jucatori…

- CSU Suceava a incheiat turul Campionatului Național de Tineret pe primul loc in seria A. Echipa antrenata de Vasile Boca a obținut a șasea victorie din tot atatea meciuri disputate, dupa ce a caștigat, pe teren propriu, in fața celor de la Minaur Baia Mare cu scorul de 46-36 (22-15). CSU Suceava: Leonte…

- CSU Suceava a ajuns la a cincea victorie consecutiva in Campionatul Național de Tineret. Echipa antrenata de Vasile Boca a caștigat sambata pe terenul formației Politehnica Timișoara, scor 29-37 (11-17). Victoria universitarilor in Banat este remarcabila, in condițiile in care gazdele au mizat pe 6…

- Echipa de handbal CSU Suceava a anunțat transferul unui fost internațional al Romaniei. Interul dreapta Bogdan Manescu, in varsta de 26 de ani, a semnat cu gruparea suceveana un contract pana la finalul sezonului 2024/2025. CSU Suceava a profitat de pauza competiționala in care se afla Liga Naționala…