- Miercuri seara, CSM Bacau s-a impus cu 35-34 (14-18) in fața „lanternei roșii” CSM Alexandria, intorcand rezultatul in ultimele 38 de secunde de joc A lipsit doar Hitchcock. Și duminica, la Vaslui, și miercuri, la Bacau. La Vaslui, in etapa a 18-a din Liga Zimbrilor, CSM Bacau a revenit de la 23-27…

- CSM Bacau a cedat cu 27-26 partida de la Vaslui, dupa ce a revenit in ultimele doua minute de la 23-27 și a avut golul egalarii in mana lui Gabi Bujor in ultima secunda Final dramatic in derby-ul moldav dintre CSM Vaslui și CSM Bacau, adjudecat de gazde, cu 27-26 (15-12) duminica, in cadrul etapei […]…

- Marți seara, CSM Bacau a cedat la mare lupta, cu 34-29 (15-15) restanța din deplasare cu campioana Dinamo Sa te chinui teribil, mai mult de o repriza, cu Suceava, acasa și apoi sa o chinui teribil, mai mult de o repriza, pe campioana Dinamo, in deplasare. Totul, la distanța de numai doua zile. E cazul…

- CSM Bacau a fost invinsa categoric acasa de CSU din Suceava, cu 35-28, dupa o prima repriza neverosimila, incheiata cu 17-5 pentru oaspeți Așa ceva vezi rar. Foarte rar. Și balbele gazdelor, și galopul de sanatate al oaspeților, și reacția de senzație a publicului, prezent in numar mare in tribuna Salii…

- Invinsa cu 35-28 (15-13) de Minaur, in etapa a 16-a, CSM Bacau are obligația de a lua trei puncte duminica, intr-un meci cu o contracandidata in lupta pentru evitarea retrogradarii CSM Bacau a pierdut primul meci oficial din 2022, fiind invinsa miercuri seara, acasa, de Minaur Baia Mare, cu 35-28 (15-13),…

- Azi, de la ora 18.00, CSM Bacau va disputa primul meci oficial din 2022, intalnind in Sala Sporturilor pe Minaur Baia Mare Gata cu pauza! La doua luni distanța de la ultimul meci oficial, prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau revine pe teren. Și o face in aceasta seara, de la ora 18.00, cu…

- Saptamana aceasta sunt programate meciurile etapei a 16-a, prima din 2022, din cadrul Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Runda va fi deschisa astazi, la ora 16.00, de confruntarea sintre Dobrogea Sud Constanța și Potaissa Turda (TVR2) și va continua pe parcursul altor trei zile. Astfel, marți este…

- CSM Bacau iși reia pregatirile astazi, iar capitanul „CSMeilor” suna adunarea, vorbind despre cum poți avea un parcurs onorabil chiar și in condițiile unui efectiv redus Dupa o luna de vacanța, prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau iși reincepe antrenamentele. O face de pe locul 9, „unul decent…