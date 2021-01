Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bacau a reușit surpriza finalului de an, invingand cu 29-28 echipa finanțata de Primaria Capitalei. In ciuda absențelor de lot, antrenorul „CSMeilor”, Sandu Iacob a știut cum sa-și capaciteze elevii, mizand și pe un supliment motivațional: trei zile libere in plus! „CSMei” in titulatura, zmei in…

- In ultima partida a turului de campionat, „CSMeii” antrenați de Sandu Iacob au trecut cu 29-29 (13-11) de echipa Primariei Capitalei Cu Sandu Iacob la timona, CSM Bacau s-a dovedit de neoprit pe final turului de campionat! Patru meciuri, tot atatea victorii. Cel din urma succes le-a intrecut insa pe…

- A patra victorie pentru CSM Bacau in actuala ediție a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Și a treia la rand de cand Sandu Iacob a preluat conducerea tehnica a „CSMeilor”. Marți, in penultima etapa a turului, bacauanii s-au impus cu 22-20 (12-10) in fața penultimei clasate, CSM Reșița, la Sfantu-Gheorghe.…

- Liga Zimbrilor este pe cale de a trage cortina peste turul actualei ediții de campionat. Ultimele doua etape sunt programate astazi și maine, la Sfantu-Gheorghe, una din gazdele devenite tradiționale pentru campionatul primei ligi de handbal masculin in vreme de pandemie. Ocupanta locului 14, cu noua…

- CSM Bacau da restart acestui sezon. Prin urmare, pentru prim-divizionara de handbal masculin a Bacaului, campionatul 2020-21 va incepe cu adevarat de-abia vineri, 4 decembrie. Odata cu etapa a 12-a. Cea in care „CSMeii” intalnesc Focșaniul, la București. Și cea care marcheaza, in mod oficial, debutul…

- In sfarșit! De maine, 2 decembrie, lui Sandu Iacob ii expira acordul cu Steaua București, tehnicianul reziliindu-și astfel ințelegerea cu gruparea militara. Și tot de maine, Sandu Iacob va fi, in mod oficial, noul antrenor al prim-divizionarei de handbal masculin, CSM Bacau. Cele doua parți s-au ințeles…

- La inceputul saptamanii, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Covasna facea public faptul ca, in Sfantu-Gheorghe, numarul cazurilor de COVID-19 a depașit pragul de 3 la mia de locuitori cumulat pentru ultimele 14 zile. Masurile anunțate de CJSU Covasna puneau un semn de intrebare și asupra…

- „Noi nu venim, ci mergem la razboi pe scut”, au anunțat, facand haz de necaz, handbaliștii CSM Bacau inainte de deplasarea din weekend de la Sfantu-Gheorghe. Acolo unde au disputat ultimele doua partide ale turneului al doilea din Liga Zimbrilor. Ambele meciuri au fost pierdute; cel de sambata, cu CSU…