- Antrenorul bacauan Sandu Iacob ar putea prelua echipa naționala de handbal masculin a Georgiei. Tehnicianul a fost ofertat de federația gruzina și așteapta acordul CSM Bacau pentru a pregati, in paralel, prim-divizionara bacauana și reprezentativa Georgiei. „Datele nu s-ar suprapune. Aș conduce reprezentativa…

- Cu aceasta urare au fost intampinați handbaliștii CSM Bacau de antrenorul Sandu Iacob la primul antrenament al anului. De la reunire au lipsit doar jucatorii convocați la loturi: G. Bujor, Iordachi, Sretenovic și Saldatsenka. Din pacate, ultimul s-a accidentat la genunchi intr-un meci al naționalei…

- Dupa o vacanța de doua saptamani și jumatate, CSM Bacau iși reia pregatirile azi, la ora 18.30, la Sala Sporturilor. Gruparea antrenata de Sandu Iacob va ataca 2021 cu trei noutați de lot: frații Gabriel și Mihai Bujor și portarul Vladuț Rusu. Ramasesem aici. La Sfantu-Gheorghe. La splendida victorie…

- Prim-divizioara de handbal masculin CSM Bacau iși va relua pregatirile luni, 11 ianuarie. Reunirea lotului prevede și trei noutați: frații gemeni Gabi și Mihai Bujor (30 de ani) și portarul Vladuț Rusu (22 de ani). Aceștia s-au desparțit de Dunarea Calarași, formație aflata in colaps economic și au…

- CSM Bacau a reușit surpriza finalului de an, invingand cu 29-28 echipa finanțata de Primaria Capitalei. In ciuda absențelor de lot, antrenorul „CSMeilor”, Sandu Iacob a știut cum sa-și capaciteze elevii, mizand și pe un supliment motivațional: trei zile libere in plus! „CSMei” in titulatura, zmei in…

- A patra victorie pentru CSM Bacau in actuala ediție a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Și a treia la rand de cand Sandu Iacob a preluat conducerea tehnica a „CSMeilor”. Marți, in penultima etapa a turului, bacauanii s-au impus cu 22-20 (12-10) in fața penultimei clasate, CSM Reșița, la Sfantu-Gheorghe.…

- Liga Zimbrilor este pe cale de a trage cortina peste turul actualei ediții de campionat. Ultimele doua etape sunt programate astazi și maine, la Sfantu-Gheorghe, una din gazdele devenite tradiționale pentru campionatul primei ligi de handbal masculin in vreme de pandemie. Ocupanta locului 14, cu noua…

- In sfarșit! De maine, 2 decembrie, lui Sandu Iacob ii expira acordul cu Steaua București, tehnicianul reziliindu-și astfel ințelegerea cu gruparea militara. Și tot de maine, Sandu Iacob va fi, in mod oficial, noul antrenor al prim-divizionarei de handbal masculin, CSM Bacau. Cele doua parți s-au ințeles…