- Trei jucatoare romane de tenis, Stefania Bojica (a patra favorita), Maria Sara Popa (7) si Simona Ogescu, s-au calificat, vineri, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Bacau (Trofeul Ion Tiriac), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, anunța Agerpres.Patricia Tig, care obtinuse calificarea…

- Echipa de handbal a Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) s-a calificat in finala Campionatului European Universitar, competiție care se desfașoara la Podgorica, in Muntenegru. Joi seara, in meciul din semifinale, elevii antrenorilor Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei au trecut ...

- Echipa de handbal a Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului European Universitar de handbal masculin. In sferturi de finala ale competiției care se desfașoara la Podgorica, in Muntenegru, echipa antrenata de Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei ...

- Echipa de handbal a Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a incheiat in forța faza grupelor de la Campionatul European Universitar, competiție care se desfașoara la Podgorica, capitala statului Muntenegru. In ultimul meci din grupa B, elevii antrenorilor Razvan Gavriloaia și ...

- Deja calificata in faza sferturilor de finala, echipa Universitații ”Ștefan cel Mare” din Suceava a evoluat in ultimul meci din cadrul fazei grupelor de la Campionatul European Universitar din Muntenegru impotriva gruparii din Wurzburg (Germania). Formația pregatita, la acest campionat, de Razvan Gavriloaia…

- Echipa Universitații din Suceava s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European Universitar de handbal masculin, dupa ce a ciștigat cu scorul de 35 la 30 jocul cu reprezentanta Universitații „Coasta de Azur” din Nisa, al doilea din grupele competiției de la Podgorica – Muntenegru.…

- Echipa de handbal a Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava a plecat spre Podgorica - Muntenegru, acolo unde va participa la Campionatul European Universitar.Delegația este condusa de Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei, iar lotul este format din urmatorii jucatori: Dragoș Podovei, ...

- Echipa de handbal a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava a plecat spre Podgorica (Muntenegru), acolo unde va participa la Campionatul European Universitar ediția 2023. Din delegația condusa de Razvan Gavriloaia și Iulian Andrei vor face parte urmatorii jucatori: Dragoș Podovei, Ionuț Șoldan,…