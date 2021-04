Stiri pe aceeasi tema

- Primele patru clasate in clasament, Dinamo, AHC Dobrogea Sud, Potaissa Turda si Minaur Baia Mare, au obtinut victorii, joi, la Sfantu Gheorghe, in etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Liderul CS Dinamo Bucuresti a dispus de CSM Vaslui cu 32-26 (13-13), dupa o prima repriza echilibrata.…

- CS Minaur Baia Mare si-a consolidat pozitia secunda in clasamentul Ligii Nationale de handbal feminin, dupa ce a invins-o pe CS Activ Prahova Ploiesti cu scorul de 32-24 (15-10), marti, la Sfantu Gheorghe, in etapa a 14-a. Cristina Laslo, Jovana Kovacevic si Sonia Seraficeanu au marcat cate 5 goluri…

- CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa in deplasare de formatia slovaca Tatran Presov cu scorul de 32-27 (18-11), marti seara, in ultimul sau meci din Grupa B a EHF European League la handbal masculin. Dinamo, care nu mai avea sanse de calificate in optimile de finala ale competitiei, a facut…

- Sala Rapid din Bucuresti a fost gazda partidelor din cadrul etapei a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Iata rezultatele inregistrate: AHC Potaissa Turda - CSM Fagaras 41-26 (23-15); HC Dobrogea Sud - CSM Resita 37-17 (19-6); CSM Bucuresti - CSM Focsani 24-23 (11-8)CSM Vaslui - CSA Steaua Bucuresti…

- Echipa de handbal masculin Dinamo Bucuresti a invins vineri, in deplasare, formatia portugheza Sporting, scor 32-31 (17-12), in meci restant din etapa a 7-a a European League. Principalii marcatori ai partidei au fost Valdez 7 goluri, pentru Sporting, respectiv Hantaru si Gavriloaia, cate…

- CS Dinamo Bucuresti a castigat la scor, miercuri, in etapa a 16-a a Ligii Nationale de handbal masculin, la Sfantu Gheorghe, in timp ce principala urmaritoare, Potaissa Turda, a remizat cu SCM Politehnica Timisoara. CS Dinamo a surclasat-o pe CSM Fagaras cu 39-25 (18-10), cei mai buni…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o clar pe CSU Cluj-Napoca, cu scorul de 40-30 (18-17), vineri, intr-un meci din etapa a 9-a a Ligii Nationale de handbal feminin, disputat in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES…