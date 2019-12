Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a invins echipa daneza GOG Gudme, cu scorul de 32-31 (18-16), duminica, la Odense, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a incheiat neinvinsa meciurile din grupa, cu sapte victorii si trei egaluri. Dinamo a fost aproape permanent…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins, miercuri, pe teren propriu, scor 34-23, echipa Chekhovskie Medvedi, intr-un meci din grupa D a Ligii Campionilor.Echipa bucuresteana este deja calificata in play-off-ul competitiei. In ultima etapa a grupei D, Dinamo…

- Dinamo București a remizat, miercuri, cu Kristianstad, scor 29-29, in Liga Campionilor la handbal masculin, disputat in deplasare, in Suedia, anunța MEDIAFAX.Citește și: PNL face dezvaluiri- Viorica Dancila a mințit: ‘Ii reamintesc doamnei Dancila ca falsul in declarații este o infracțiune’…

- Dinamo București defileaza in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. In aceasta seara, formația din Ștefan cel Mare a invins Wisla Plock cu 29-20, o formație de tradiție in aceasta competiție, anunța MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut declarații- Ce se va intampla cu majorarea…

- Dinamo a invins clar formația poloneza Wisla Plock, scor 29-20, iar calificarea in play-off-ul Ligii Campionilor la handbal masculin pare o formalitate. Formația pregatita de Constantin Ștefan e neinvinsa dupa 6 meciuri, a acumulat 10 puncte (4 victorii și doua remize) și conduce grupa D a Ligii Campionilor.…

- CS Dinamo Bucuresti a terminat la egalitate in deplasare cu echipa poloneza Orlen Wisla Plock, 26-26 (12-13), duminica, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a condus cu 26-24 cand mai erau doua minute, dar a fost egalata la ultima faza a meciului.…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a remizat duminica, in deplasare, cu formatia poloneza, scor 26-26 (12-13), in cea de-a cincea partida din Grupa D a Ligii Campionilor.Principalii marcatori ai meciului au fost Mindegia 7 goluri, pentru Wisla, respectiv Negru 5 reusite,…

- Dinamo are astazi o deplasare grea in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida cu Wisla Plock e programata la ora 17:00, liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 2, TV Digi Sport 2 și Look Sport. live de la 17:00 » Wisla Plock - Dinamo O victorie in Polonia i-ar aduce pe dinamoviști…