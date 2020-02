Stiri pe aceeasi tema

- Joi, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Reșița, joc din cadrul etapei a 17-a din Liga Zimbrilor. Baimarenii au simțit ca au o datorie fața de publicul propriu dupa infrangerea de la Calarași și au jucat la cel mai inalt nivel toate cele 60 de […]…

- Duminica, 2 februarie, cu incepere de la ora 17.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSU Cluj-Napoca, din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor MOL. Accesul in sala se face pe baza abonamentelor eliberate de club sau cu bilet de intrare. Un tichet costa 10 lei…

- Joi, 30 ianuarie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Zimbrilor, a doua din retur. Accesul in sala se face pe baza abonamentelor eliberate de club sau cu bilet. Costul…

- Echipele din Liga Naționala se pregatesc in aceste zile pentru reluarea intrecerii interne, programata la finalul acestei luni. Tot acum se mai pot face și transferuri, insa sunt puține mișcari, majoritatea jucatorilor alegand sa-și schimbe echipele dupa terminarea sezonului. CS Minaur Baia Mare se…

- Marți, Sala Polivalenta din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și HC Dunarea Braila, din cadrul etapei a 12-a din Liga Florilor. Echipa noastra a reușit sa se impuna cu 24-22 (11-11), dupa un meci in care s-a depus mult efort de ambele parți, dar in care au fost și destule greșeli, […]…

- Marți, 7 ianuarie, de la ora 18.30, Sala Polivalenta din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și HC Dunarea Braila, joc din cadrul etapei a 12-a din Liga Florilor. Accesul in sala se poate face pe baza abonamentului eliberat de club sau achiziționand un bilet de intrare, care costa 10 lei…

- Vineri și sambata, Sala Polivalenta din Baia Mare va fi gazda unui turneu internațional de handbal feminin, organizat de CS Minaur. Vor participa patru echipe: DVSC Schaeffler Debrecen (locul 5 in campionatul țarii vecine dupa 10 runde), Magura Cisnadie (locul 8 in Liga Florilor), CSU Cluj Napoca (locul…

- In etapa a 12-a din Liga Zimbrilor, CS Minaur s-a impus cu 30-21 in fața echipei CSM Vaslui și a urcat din nou pe podiumul intrecerii interne, profitand de infrangerea celor de la Steaua. In acest moment, Minaur este la egalitate de puncte cu Potaissa Turda și mai are de jucat doua meciuri in deplasare…