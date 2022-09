Handbal Juniori 2 Feminin/Cu paşi siguri George Marin Activ Prahova nu a avut mari probleme in a se impune in partida de sambata, in ciuda startului de partida dezlanat, care l-a facut pe antrenorul ploieștean sa ceara timp de odihna in minutul 1:50! Chiar și așa, la 1-0, au fost ratate atacuri de o parte și de alta. Mai rau a fost de fetele noastre, care au luat la ținta portarul advers. Nu-i vorba, ca nici brașovencele nu au fost mai breze, și antrenorul lor a cerut minutul de pauza la 4:58. S-a mai marcat abia in minutul 6, pentru 1-1! Ușor, ușor, lucrurile și-au intrat pe fagașul dorit de echipa noastra. Cu o aparare ferma in zona… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a avut un debut fericit in actuala editie a Diviziei A. In runda inaugurala, formatia constanteana s-a impus, cu scorul de 39-34 (18-15), in deplasare, in fata celor de la HC Buzau II. „Panterele” au fost mai mereu la conducere, iar antrenorii Ionuț Deli-Iorga…

- Duminica, 4 septembrie 2022, Uniunea Democrata a Tatarilor Turco ndash; Musulmani din Romania continua seria manifestarilor din cadrul celei de a XXVI a editii a Festivalului International al Dansului, Cantecului si Portului Popular Turco ndash; Tatar, eveniment organizat cu sprijinul Consiliului Judetean…

- Caz socant in municipiul Medgidia, judetul Constanta Ceea ce a parut initial ca fiind un "banalldquo; incendiu a dus, in urma cercetarilor, la arestarea preventiva a trei barbati Prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea…

- Pe prima treapta a podiumului au urcat sapte luptatori ai clubului din judetul Constanta. Sportivii de la sectia de lupte a CS Medgidia antrenor, Sorin Stefan au avut evolutii apreciate si la Cupa "Micul Luptatorldquo;, de la Calarasi, intrecere la care au obtinut 22 de medalii sapte de aur, sase de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a publicat harta temperaturilor resimtite la data de 27 iulie 2022, ora 13.00. Cum valul de canicula s a instalat in sud estul Romaniei, iata ca temperaturile resimtite au depasit pragul confortului.Cea mai mare temperatura resimtita in Romania, astazi, la ora…

- Inotul din Medgidia are viitor. Cinci sportive din orasul de pe malul canalului au participat la o competitie importanta pentru junioare care a avut loc la Tulcea.Mihaela Munteanu a ieșit campioana la „Cupa Internaționala Delta Dunarii” la inot sportiv, de la Tulcea, dupa ce a caștigat toate cele 5…

- Ministrul Educatiei a prezentat rezultate finale, dupa contesattii, la Evaluarea Nationala. Cea mai mare diferenta de nota rezultata in urma contestatiilor la Evaluarea Nationala este de 5,9 puncte, in cazul unui elev din Bihor, caruia i-a crescut nota de la 2,80 la 8,70. Potrivit ministrului Educatiei,…

- Suntem in topul national daca excludem Capitala si Ilfovul, unitati administrative speciale. In practica, insa, clujenii sunt cei care au cheltuit cea mai mare suma din proiectele semnate Pana la sfarsitul anului trecut, in judetul Iasi au fost incheiate contracte de finantare europeana in valoare totala…