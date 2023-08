Handbal feminin: Vineri și sâmbătă, turneu internațional în Sala Polivalentă din Baia Mare Vineri și sambata, 4-5 august, Sala Polivalenta din Baia Mare va fi gazda unui turneu de pregatire organizat de CS Minaur, la care vor participa MKS Lublin, HC Zalau, Corona Brașov și echipa gazda. Sunt primele jocuri in fața propriilor suporteri, dar nu și primele din intersezon, Minaur jucand alte trei partide in cantonamentul din Ungaria. Atunci, elevele pregatite de Andrei Popescu și Daniel Apostu s-au impus in fața echipei maghiare Alba Fehervar și a pierdut de doua ori in fața selecționatei Japoniei, echipa care se pregatește pentru turneul de calificare la Jocurile Olimpice. MKS Lublin… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

