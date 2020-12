Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Handbal a anuntat componenta echipei nationale feminine pentru Campionatul European – EHF EURO 2020 (3-20 decembrie), din Danemarca, insa in lot nu se afla si pivotul Crina Pintea, testat pozitiv la noul coronavirus. Suceava va fi reprezentata la competiție de jucatoarea Anca Polocoșer.…

- Danemarca va organiza in intregime Campionatul European de handbal feminin dupa ce a renuntat Norvegia, care era co-organizatoare, informeaza EHF. "Dupa zile de consultari si negocieri intense, s-a confirmat luni (23 noiembrie) ca Danemarca va gazdui toate grupele Women EHF EURO 2020, programat…

- Miercuri și joi se va disputa etapa a 6-a din Liga Florilor MOL la handbal feminin, meciurile urmand sa aiba loc in Sala Polivalenta din București. Este ultima etapa ce se va juca in acest an, probabil, deoarece urmeaza pregatirea echipei naționale pentru participarea la Campionatul European din Norvegia…

- CSM Bucuresti si Minaur Baia Mare sunt singurele echipe care au ramase neinvinse dupa primele cinci etape ale Ligii Nationale de handbal feminin, dintre care patru s-au jucat la Sfantu Gheorghe. CSM Bucuresti a dispus marti de CS Rapid Bucuresti cu 35-25 (20-13), condusa de Carmen Martin (7 goluri),…

- CSM Bucuresti a surclasat-o pe nou-promovata CS Activ Prahova Ploiesti cu 34-22 (16-9), joi, in etapa a 2-a a Ligii Nationale de handbal feminin, in turneul de la Sfantu Gheorghe. Cvijic a marcat 6 goluri pentru ''tigroaice'', Omoregie 5, Carmen Martin si Finaru, cate 4. SCM Ramnicu…

- CSM Bucuresti si Gloria 2018 Bistrita au obtinut victorii, miercuri, in in prima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin, gazduita de Sala Olimpia din Ploiesti. CSM Bucuresti a trecut de Gloria Buzau cu scorul de 32-20 (19-6), cele mai bune realizatoare fiind extremele Laura Moisa si Siraba Dembele,…

- Consiliul de Administrație al Federației Romane de Handbal a votat, marti, ca Liga Florilor sa debuteze pe 7-8 octombrie, cu o etapa desfașurata in cadrul unui turneu. La scurt timp, federația a revenit și a anunțat ca acest debut nu poate avea loc la data respectiva, informeaza Prosport. Motivul ține…

- SCM Ramnicu Valcea a cucerit Cupa Romaniei la handbal feminin, editia 2019-2020, dupa ce a invins-o in finala pe CSM Bucuresti cu scorul 22-19 (15-7), duminica seara, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, informeaza Agerpres.SCM Ramnicu Valcea a obtinut trofeul dupa doua finale…