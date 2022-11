Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a reusit o victorie dramatica, scor 29-28 (15-16), in partida cu PPD Zagreb, disputata in deplasare, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Formatia antrenata de Xavier Pascual a suferit mult in debutul reprizei secunde, in care gazdele s-au desprins…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa, fara drept de apel, scor 29-35 (16-22), de Paris Saint-Germain Handball (Franta), intr-o partida din Grupa A a Ligii Campionilor, gazduita de Sala Polivalenta din Bucuresti. Parizienii au controlat jocul in totalitate, avand la un moment…

- Echipele feminine de handbal CS Rapid Bucuresti si Buducnost BEMAX (Muntenegru) au incheiat la egalitate, scor 30-30 (10-13), partida sustinuta la Podgorica, in cadrul Grupei B a Ligii Campionilor. Pentru Rapid, au inscris Marta Lopez Herrero 7 goluri, Sorina Grozav 7, Ainhoa Hernandez Serrador 5, Dorina…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti s-a impus, cu scorul de 32-27 (13-12), in fata celor de la FC Porto, intr-o partida sustinuta la Sala Polivalenta, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Cel mai bun jucator al campioanei Romaniei a fost egipteanul Ali Zein, care a reusit sa inscrie…

- UEFA l-a delegat, in premiera, pe arbitrul roman Ovidiu Hategan drept asistent video la partida dintre echipele Real Madrid si Sahtior Donetk, programata miercuri, 5 octombrie, de la ora 22.00, pe stadionul „Santiago Bernabeu” din Madrid, in cadrul Grupei F a Ligii Campionilor la fotbal. Meciul va fi…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa, cu scorul de 30-33 (17-15), de Telekom Veszprem (Ungaria), intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru Grupa A a Ligii Campionilor. Pentru CS Dinamo (antrenor Xavier Pascual), au marcat Stanislav Kasparek 7 goluri, Andrii Akimenko…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa, cu scorul de 28-30 (16-16), de SC Magdeburg (Germania), intr-o partida disputata la Sala Polivalenta din Bucuresti, contand pentru prima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor. Pentru Dinamo, au inscris Ante Kuduz 6 goluri, Stanislav Kasparek…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti a castigat, cu scorul de 30-28 (17-19), partida cu Krim Mercator Ljubljana (Slovenia), disputata in Sala Polivalenta, contand pentru prima etapa a Grupei A a Ligii Campionilor, sezonul 2022-2023. Pentru CSM (antrenor Adrian Vasile), au marcat Grace Zaadi Deuna…